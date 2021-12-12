Киевское "Динамо" упустило победу над "Зарей" в чемпионате Украины
Фото: инстаграм киевского "Динамо"/Автор неизвестен
В матче 18-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" на своем поле сыграло вничью с луганской "Зарей" со счетом 1:1.
В концовке первого тайма счет открыл Виталий Буяльский, но в начале второй половины равновесие установил Аллахьяр Сайядманеш.
"Динамо", набрав 45 очков, занимает второе место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. "Заря" с 36 очками осталась на четвертой позиции.
"Динамо" – "Заря" - 1:1 (1:0)
Голы: Буяльский, 44 - 1:0, Сайядманеш, 49 - 1:1
"Динамо": Бущан, Тымчик (Караваев, 57), Сирота, Забарный, Миколенко, Цыганков, де Пена (Вербич, 57), Сидорчук, Шапаренко, Гармаш (Кулач, 90), Буяльский.
"Заря": Мацапура, Фаворов, Вернидуб, Имереков, Леовижилдо, Громов (Кабаев, 72), Хомченовский, Цвек, Назарина (Снурницын, 90), Сайядманеш, Гладкий.
Не пропустите: Украинские фанаты напали на автобус одесского "Черноморца". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Дзюба объяснил свою поездку на Мальдивы перед матчем с "Динамо"
-
"Ахмат" разгромил "Химки" в матче с тремя пенальти
-
Алексей Миранчук впервые забил гол за "Аталанту" в нынешнем сезоне
-
Семак прокомментировал ситуацию с отъездом Дзюбы на Мальдивы
-
Скопинцев прокомментировал скандальный с пенальти на Мостовом (видео)
Лента новостей
-
"Барселона" упустила победу над "Осасуной" в матче Ла Лиги
-
Киевское "Динамо" упустило победу над "Зарей" в чемпионате Украины
-
Дзюба объяснил свою поездку на Мальдивы перед матчем с "Динамо"
-
"Гройтер Фюрт" впервые победил в Бундеслиге
-
"Аталанта" Миранчука обыграла "Верону" в Серии А
-
"Лестер" разгромил "Ньюкасл" в матче АПЛ
-
Украинские фанаты напали на автобус одесского "Черноморца" (видео)
-
"Ахмат" разгромил "Химки" в матче с тремя пенальти
-
Алексей Миранчук впервые забил гол за "Аталанту" в нынешнем сезоне
-
"Вильярреал" обыграл "Райо Вальекано" в Ла Лиге
-
Семак прокомментировал ситуацию с отъездом Дзюбы на Мальдивы
-
"Шахтер" объявил об уходе бразильского ветерана команды
-
Семак высказался о ничьей "Зенита" с "Динамо" в матче РПЛ
-
"Лилль" сыграл вничью с "Лионом" в Лиге 1
-
Скопинцев прокомментировал скандальный с пенальти на Мостовом (видео)
-
"Торино" обыграл "Болонью" в матче Серии А
-
"Бавария" может подписать Усмана Дембеле
-
"Динамо" сыграло вничью с "Зенитом" в центральном матче тура РПЛ
-
Анри высказался о сравнениях Мбаппе с ним
-
Киммих решил вакцинироваться от коронавируса
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13