Киевское "Динамо" упустило победу над "Зарей" в чемпионате Украины

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Киевское "Динамо" упустило победу над "Зарей" в чемпионате Украины

Фото: инстаграм киевского "Динамо"/Автор неизвестен

В матче 18-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" на своем поле сыграло вничью с луганской "Зарей" со счетом 1:1.

В концовке первого тайма счет открыл Виталий Буяльский, но в начале второй половины равновесие установил Аллахьяр Сайядманеш.

"Динамо", набрав 45 очков, занимает второе место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. "Заря" с 36 очками осталась на четвертой позиции.

"Динамо" – "Заря" - 1:1 (1:0)
Голы: Буяльский, 44 - 1:0, Сайядманеш, 49 - 1:1

"Динамо": Бущан, Тымчик (Караваев, 57), Сирота, Забарный, Миколенко, Цыганков, де Пена (Вербич, 57), Сидорчук, Шапаренко, Гармаш (Кулач, 90), Буяльский.

"Заря": Мацапура, Фаворов, Вернидуб, Имереков, Леовижилдо, Громов (Кабаев, 72), Хомченовский, Цвек, Назарина (Снурницын, 90), Сайядманеш, Гладкий.

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