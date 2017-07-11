Киевское "Динамо" усилилось польским защитником

Теги динамо киевтомаш кедзера

Киевское "Динамо" усилилось польским защитникомКиевское "Динамо" усилилось защитником польского "Леха" Томашем Кендзерой, информирует официальный сайт "бело-голубых".

Контракт с вице-чемпионом Украины 23-летний бек подписал сроком на четыре года. Сумма трансфера поляка остается неизвестной, однако, согласно неофициальным данным, футболист обошелся киевлянам в 1,5 миллиона евро.

Напомним, в последнем своем товарищеском матче "Динамо" разгромило "Спарту". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

В предвкушении борьбы за титул: как дела у фаворитов РФПЛ?

В предвкушении борьбы за титул: как дела у фаворитов РФПЛ?

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ворскла 32 42
2 Сталь Каменское 32 41
3 Звезда Кропивницкий 32 34
4 Карпаты Львов 32 30
5 Днепр Днепропетровск 31 22
6 Волынь Луцк 31 7
Полная таблица

топ-5 тегов