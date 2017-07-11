Киевское "Динамо" усилилось польским защитником

Киевское "Динамо" усилилось защитником польского "Леха" Томашем Кендзерой, информирует официальный сайт "бело-голубых".

Контракт с вице-чемпионом Украины 23-летний бек подписал сроком на четыре года. Сумма трансфера поляка остается неизвестной, однако, согласно неофициальным данным, футболист обошелся киевлянам в 1,5 миллиона евро.

Напомним, в последнем своем товарищеском матче "Динамо" разгромило "Спарту". | soccernews.ru