Киевское "Динамо" усилилось польским защитником
Киевское "Динамо" усилилось защитником польского "Леха" Томашем Кендзерой, информирует официальный сайт "бело-голубых".
Контракт с вице-чемпионом Украины 23-летний бек подписал сроком на четыре года. Сумма трансфера поляка остается неизвестной, однако, согласно неофициальным данным, футболист обошелся киевлянам в 1,5 миллиона евро.
Напомним, в последнем своем товарищеском матче "Динамо" разгромило "Спарту". | soccernews.ru
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