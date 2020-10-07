Киевское "Динамо" усилилось румынским хавбеком

Румынский полузащитник "Брайтона" Тудор Бэлуцэ перешел в киевское "Динамо", сообщает официальный сайт украинского клуба.

"Динамо" арендовала хавбека до лета 2021 года с правом последующего выкупа. Румынский футболист будет играть за украинский клуб под 6-м номером.

21-летний Бэлуцэ выступал за "Брайтон" с 2019 года, провел за клуб один матч. Сдавался в аренду "Вииторулу" и АДО "Ден Хаагу". Ранее играл за "Вииторул". За сборную Румынии сыграл семь матчей.

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