Киевское "Динамо" уверенно обыграло испанский клуб в товарищеском матче

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Киевское "Динамо" уверенно обыграло испанский клуб в товарищеском матче

Фото: инстаграм киевского "Динамо"/Автор неизвестен

Киевское "Динамо" в товарищеском матче обыграло испанский клуб "Реал Мурсия".

Победу киевлянам принесли голы Владислава Кулача, Николая Шапаренко и Виталия Буяльского.

"Динамо" Киев, Украина - "Реал Мурсия" Испания – 3:1 (1:1)

Голы: Мекка, 7 - 0:1, Кулач, 19 - 1:1, Шапаренко, 85 - 2:1, Буяльский, 87 - 3:1

"Динамо" (1-й тайм): Бойко, Вивчаренко, Сирота, Бурда, Тымчик, Бражко, Шепелев, Гармаш, Де Пена, Антюх, Кулач

"Динамо" (2-й тайм): Моргун, Кендзера, Боль, Шабанов, Вивчаренко, Сидорчук, Буяльский, Антюх (Витиньо, 70), Шапаренко, Цыганков, Кулач (Волошин, 79)

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