Киевское "Динамо" уверенно выиграло во Львове

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Киевское "Динамо" уверенно выиграло во Львове

Фото: инстаграм киевского "Динамо"/Автор неизвестен

В матче 9-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" на выезде обыграло львовский "Рух" со счетом 2:0.

Победу динамовцам принесли голы Виктора Цыганкова и Дениса Гармаша.

"Динамо", набрав 25 очков, занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Рух" с 8 очками занимает 9-ю позицию.

"Рух" Львов – "Динамо" Киев - 0:2 (0:2)
Голы: Цыганков, 28 (с пенальти) - 0:1, Гармаш, 38 - 0:2

"Рух": Панькив, Бойчук (Рунич, 65), Белый, Гагун, Мысык, Мартынюк, Притула (Ориховский, 65), Сыч (Таллес, 81), Климчук (Лях, 58), Карасюк, Борячук (Кондраков, 58).

"Динамо": Бущан, Шабанов, Кендзера, Миколенко (Караваев, 77), Тымчик, Цыганков (де Пена, 85), Шепелев, Гармаш, Вербич (Витиньо, 62), Андриевский, Супряга (Шкурин, 62).

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