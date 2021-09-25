Киевское "Динамо" уверенно выиграло во Львове
Фото: инстаграм киевского "Динамо"/Автор неизвестен
В матче 9-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" на выезде обыграло львовский "Рух" со счетом 2:0.
Победу динамовцам принесли голы Виктора Цыганкова и Дениса Гармаша.
"Динамо", набрав 25 очков, занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Рух" с 8 очками занимает 9-ю позицию.
"Рух" Львов – "Динамо" Киев - 0:2 (0:2)
Голы: Цыганков, 28 (с пенальти) - 0:1, Гармаш, 38 - 0:2
"Рух": Панькив, Бойчук (Рунич, 65), Белый, Гагун, Мысык, Мартынюк, Притула (Ориховский, 65), Сыч (Таллес, 81), Климчук (Лях, 58), Карасюк, Борячук (Кондраков, 58).
"Динамо": Бущан, Шабанов, Кендзера, Миколенко (Караваев, 77), Тымчик, Цыганков (де Пена, 85), Шепелев, Гармаш, Вербич (Витиньо, 62), Андриевский, Супряга (Шкурин, 62).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13