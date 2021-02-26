Киевское "Динамо" узнало соперника по 1/8 финала Лиги Европы

Стало известно, с кем сыграет киевское "Динамо" в 1/8 финала Лиги Европы.

Соперником украинской команды будет испанский "Вильярреал".

Первый матч пройдёт 11 марта в Киеве, а ответный - спустя неделю в Вильярреале.

В 1/16 финала ЛЕ "Динамо" выбило "Брюгге", а "Вильярреал" - "Зальцбург".

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