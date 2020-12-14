Киевское "Динамо" узнало соперника в Лиге Европы

В 1/16 финала Лиги Европы киевское "Динамо" встретится с бельгийским "Брюгге".

Первый матч пройдет в Украине 18 февраля, ответная игра будет сыграна в Бельгии 25 февраля.

"Динамо" перешло в Лигу Европы из Лиги Чемпионов, где украинский клуб занял третье место в группе G. Динамовцы играли с "Барселоной" (1:2, 0:4), "Ювентусом" (0:2, 0:3) и "Ференцварошем" (3:3, 1:0).

"Брюгге" также перешел в Лигу Европы из Лиги Чемпионов. Бельгийцы выступали в группе F с дортмундской "Боруссией" (0:3, 0:3), "Лацио" (1:1, 2:2) и "Зенитом" (2:1, 3:0).

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