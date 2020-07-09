Киевское "Динамо" в феерическом матче выиграло Кубок Украины
В финальном матче Кубка Украины киевское "Динамо" обыграло полтавскую "Ворклу" и стало обладателем трофея. Основное и дополнительное время матча завершились вничью, а в серии пенальти, которая растянулась до 18 ударов, точнее были киевляне.
"Динамо" Киев - "Ворскла" Полтава - 1:1, по пенальти - 8:7
Голы: Степанюк, 10 - 0:1, Вербич, 29 - 1:1
"Динамо": Бущан, Кендзера, Сирота, Шабанов, Миколенко, Сидорчук, Цитаишвили (Цыганков, 60), Буяльский (Шапаренко, 99), Шепелев (Андриевский, 117), Де Пена, Вербич.
"Ворскла": Резник, Пердута, Чеснаков, Ндиайе, Сапай, Скляр (Шехич, 95), Пуцлин, Якубу (Опанасенко, 73), Кулач (Луизао, 76), Кане, Степанюк (Баенко, 114).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13