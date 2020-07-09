Киевское "Динамо" в феерическом матче выиграло Кубок Украины

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Киевское "Динамо" в феерическом матче выиграло Кубок Украины

В финальном матче Кубка Украины киевское "Динамо" обыграло полтавскую "Ворклу" и стало обладателем трофея. Основное и дополнительное время матча завершились вничью, а в серии пенальти, которая растянулась до 18 ударов, точнее были киевляне.

"Динамо" Киев - "Ворскла" Полтава - 1:1, по пенальти - 8:7
Голы: Степанюк, 10 - 0:1, Вербич, 29 - 1:1

"Динамо": Бущан, Кендзера, Сирота, Шабанов, Миколенко, Сидорчук, Цитаишвили (Цыганков, 60), Буяльский (Шапаренко, 99), Шепелев (Андриевский, 117), Де Пена, Вербич.

"Ворскла": Резник, Пердута, Чеснаков, Ндиайе, Сапай, Скляр (Шехич, 95), Пуцлин, Якубу (Опанасенко, 73), Кулач (Луизао, 76), Кане, Степанюк (Баенко, 114).

Не пропустите: "Динамо" Киев – "Шахтер" 2:3 (видеообзор матча). | http://soccernews.ru
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