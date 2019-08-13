Киевское "Динамо" в невероятном матче вылетело из Лиги Чемпионов

Киевское "Динамо" в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов сыграло вничью с "Брюгге" и по сумме двух встреч вылетело из турнира. Киевляне трижды вели в счете благодаря голам Буяльского, Шепелева и автогола Мехеле, но бельгийцы каждый раз отвечали точными ударами Дели, Вормера и Опенды.

Теперь "Динамо" будет выступать в групповом этапе Лиги Европы.

"Динамо" Украина – "Брюгге" Бельгия - 3:3 (1:1) - первый матч - 0:1

Голы: Буяльский, 5 - 1:0, Дели, 38 - 1:1, Шепелев, 50 - 2:1, Вормер, 88 - 2:2, Мехеле, 90+3 (автогол) - 3:2, Опенда, 90+6 - 3:3

"Динамо": Бойко, Бурда, Кадар, Кендзера, Миколенко, Вербич (Беседин, 69), Андриевский (де Пена, 46), Цыганков, Буяльский, Родригеш, Шепелев (Фран Соль, 83).

"Брюгге": Миньоле, Мехеле, Дели, Соболь, Ритс, Мата, Ванакен, Вормер, Бонавентуре (Диатта, 52), Тау, Окереке (Опенда, 81).

Удаления: Бурда (82), Тау (84).

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