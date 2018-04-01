Киевское "Динамо" в результативном матче обыграло "Мариуполь"

Теги динамо киевмариуполь

Киевское "Динамо" в результативном матче обыграло "Мариуполь"

В матче 25-го тура чемпионской группы украинской Премьер-Лиги киевское "Динамо" в гостях одержало победу над "Мариуполем".

"Мариуполь" - "Динамо" - 2:3

Голы: Тотовицкий, 28 - 1:0, Беседин, 47 - 1:1, Шапаренко, 65 - 1:2, Цыганков, 72 - 1:3, Тотовицкий, 79 - 2:3.

"Динамо": Бойко, Кендзера, Бурда, Шабанов, Пиварич, Гармаш, Ротань, Морозюк (Шапаренко, 46 (Шепелев, 77)), Буяльский, Цыганков, Беседин.

Не пропустите: матч "Бавария" - "Боруссия" (Дортмунд) в одном фото. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 44 тура

Турнир прогнозов: анонс 44 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк 22 51
2 Динамо Киев 22 45
3 Ворскла 22 37
4 Заря Луганск 22 33
5 Верес Ровно 22 32
6 Мариуполь 22 32
7 Олимпик Донецк 22 28
8 Александрия 22 23
9 Звезда Кропивницкий 22 19
10 Карпаты Львов 22 19
11 Черноморец Одесса 22 18
12 Сталь Каменское 22 15
Полная таблица

топ-5 тегов