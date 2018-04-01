Киевское "Динамо" в результативном матче обыграло "Мариуполь"

В матче 25-го тура чемпионской группы украинской Премьер-Лиги киевское "Динамо" в гостях одержало победу над "Мариуполем".

"Мариуполь" - "Динамо" - 2:3

Голы: Тотовицкий, 28 - 1:0, Беседин, 47 - 1:1, Шапаренко, 65 - 1:2, Цыганков, 72 - 1:3, Тотовицкий, 79 - 2:3.

"Динамо": Бойко, Кендзера, Бурда, Шабанов, Пиварич, Гармаш, Ротань, Морозюк (Шапаренко, 46 (Шепелев, 77)), Буяльский, Цыганков, Беседин.

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