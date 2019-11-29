Киевское "Динамо" в сверхрезультативном матче проиграло "Мальме", "Арсенал" уступил "Айнтрахту" и другие результаты 5-го тура Лиги Европы

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Киевское "Динамо" в сверхрезультативном матче проиграло "Мальме", "Арсенал" уступил "Айнтрахту" и другие результаты 5-го тура Лиги Европы

Представляем результаты матчей 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

Группа А

"Севилья" - "Карабах" 2:0

Гол: Хиль, 61 - 1:0, Даббур, 90 - 2:0


"Дюделанж" - АПОЭЛ 0:2

Голы: Матич (пен), 12 - 0:1, Меркис, 43 - 0:2


Группа В

"Мальме" - "Динамо Киев" 4:3

Голы: Бенгтссон, 2 - 1:0, Миколенко, 18 - 1:1, Цыганков, 39 - 1:2, Розенберг, 48 - 2:2, Ракип, 57 - 3:2, Вербич, 77 - 3:3, Русенберг, 90 - 4:3


"Лугано" - "Копенгаген" 0:1

Гол: Томсен, 26 - 0:1


Группа D

"Спортинг" - ПСВ 4:0

Голы: Луис Феллипе, 9 - 1:0, Бруну Фернандеш, 15 - 2:0, Матье, 42 - 3:0, Бруну Фернандеш (пен), 64 - 4:0


"Русенборг" - ЛАСК 1:2

Голы: Гойгингер, 20 - 0:1, Йонсен, 45 - 1:1, Фризер, 54 - 1:2


Группа Е

"Лацио" - "ЧФР Клуж" 1:0

Гол: Корреа, 24 - 1:0


"Селтик" - "Ренн" 3:1

Голы: Морган, 21 - 1:0, Кристи, 45 - 2:0, Джонстон, 74 - 3:0, Юну, 89 - 3:1


Группа F

"Витория Гимарайнш" - "Стандард" 1:1

Голы: Лестьенн (пен), 39 - 0:1, Андре Перейра, 45 - 1:1


"Арсенал" - "Айнтрахт" 1:2

Голы: Обамеянг, 45 - 1:0, Камада, 55 - 1:1, Камада, 64 - 1:2

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4 Ференцварош Ференцварош 4 4
5 Харт оф Мидлотиан Харт оф Мидлотиан 4 3
Группа B М О
1 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 4 9
2 Стяуа Бухарест Стяуа Бухарест 4 6
3 Парма Парма 4 6
4 Бешикташ Бешикташ 4 4
5 Стандард Льеж Стандард Льеж 4 4
Группа C М О
1 Днепр Днепропетровск Днепр Днепропетровск 4 9
2 Реал Сарагоса Реал Сарагоса 4 7
3 Аустрия Вена Аустрия Вена 4 7
4 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 4 5
5 Утрехт Утрехт 4 0
Группа D М О
1 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 4 10
2 Сошо Сошо 4 9
3 Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон 4 7
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