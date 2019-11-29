Киевское "Динамо" в сверхрезультативном матче проиграло "Мальме", "Арсенал" уступил "Айнтрахту" и другие результаты 5-го тура Лиги Европы
Представляем результаты матчей 5-го тура группового этапа Лиги Европы.
Группа А
"Севилья" - "Карабах" 2:0
Гол: Хиль, 61 - 1:0, Даббур, 90 - 2:0
"Дюделанж" - АПОЭЛ 0:2
Голы: Матич (пен), 12 - 0:1, Меркис, 43 - 0:2
Группа В
"Мальме" - "Динамо Киев" 4:3
Голы: Бенгтссон, 2 - 1:0, Миколенко, 18 - 1:1, Цыганков, 39 - 1:2, Розенберг, 48 - 2:2, Ракип, 57 - 3:2, Вербич, 77 - 3:3, Русенберг, 90 - 4:3
"Лугано" - "Копенгаген" 0:1
Гол: Томсен, 26 - 0:1
Группа D
"Спортинг" - ПСВ 4:0
Голы: Луис Феллипе, 9 - 1:0, Бруну Фернандеш, 15 - 2:0, Матье, 42 - 3:0, Бруну Фернандеш (пен), 64 - 4:0
"Русенборг" - ЛАСК 1:2
Голы: Гойгингер, 20 - 0:1, Йонсен, 45 - 1:1, Фризер, 54 - 1:2
Группа Е
"Лацио" - "ЧФР Клуж" 1:0
Гол: Корреа, 24 - 1:0
"Селтик" - "Ренн" 3:1
Голы: Морган, 21 - 1:0, Кристи, 45 - 2:0, Джонстон, 74 - 3:0, Юну, 89 - 3:1
Группа F
"Витория Гимарайнш" - "Стандард" 1:1
Голы: Лестьенн (пен), 39 - 0:1, Андре Перейра, 45 - 1:1
"Арсенал" - "Айнтрахт" 1:2
Голы: Обамеянг, 45 - 1:0, Камада, 55 - 1:1, Камада, 64 - 1:2
Читайте также: ЦСКА сыграл вничью с "Лудогорцем" и лишился шансов на еврокубковую весну. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
ЦСКА сыграл вничью с "Лудогорцем" и лишился шансов на еврокубковую весну
-
"Астана" неожиданно обыграла "Манчестер Юнайтед" в Лиге Европы.
-
"Краснодар" добыл важную победу над "Базелем" в Лиге Европы
-
Месси и Суарес забили за "Барселону" 800 голов на двоих
-
"Реал" готов предложить "Манчестер Юнайтед" двух игроков за Погба
Лента новостей
-
Футболисту "Ромы" разбили голову монетой во время матча Лиги Европы
-
Киевское "Динамо" в сверхрезультативном матче проиграло "Мальме", "Арсенал" уступил "Айнтрахту" и другие результаты 5-го тура Лиги Европы
-
"Бавария" готова пригласить Тухеля
-
1
Ривалдо: "Не верю, что Месси писал Неймару и просил его вернуться в "Барселону"
-
Гончаренко высказался о вылете ЦСКА из еврокубков
-
"Эспаньол" имеет самую длинную беспроигрышную серию в еврокубках
-
Ари о своем удалении: "Я повел себя как ребенок"
-
Луис Энрике предлагал Морено уйти из сборной Испании и стать его помощником в АПЛ
-
"Рома" разгромила "Истанбул" и другие результаты 5-го тура Лиги Европы
-
ЦСКА сыграл вничью с "Лудогорцем" и лишился шансов на еврокубковую весну
-
Впервые за 6 лет ни одна португальская команда не смогла пробиться в плей-офф Лиги Чемпионов
-
Матвеев прокомментировал победу над "Базелем"
-
Три клуба поборются за Балотелли
-
1
Сульшер о поражении от "Астаны": "В целом, мне понравилась игра команды"
-
Анчелотти прокомментировал слухи о возможном уходе в "Арсенал"
-
Тарасов просит суд уменьшить алименты на дочь до прожиточного минимума
-
Орлов поделился ожиданиями от матча между "Зенитом" и "Спартаком"
-
1
Ривалдо высказался о возможном вручении Месси "Золотого мяча"
-
"Астана" неожиданно обыграла "Манчестер Юнайтед" в Лиге Европы.
-
"Краснодар" добыл важную победу над "Базелем" в Лиге Европы
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|4
|7
|2
|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0