Киевское "Динамо" в товарищеском матче уступило "Олимпику"
Сегодня состоялся товарищеский матч между киевским "Динамо" и "Олимпиком". Столичная команда быстро открыла счёт в поединке, однако соперник на это ответил двумя голами, одержав итоговую победу.
"Динамо" - "Олимпик" - 1:2
Голы: Русин, 4 - 1:0, Моха, 25 (пенальти) - 1:1, Моха, 86 - 1:2.
"Динамо": Рудько (Бущан, 46), Пантич (Карась, 80), Дубинчак, Казаков (Петрусенко, 62), Алибеков (Мораес, 46), Калюжный, Гусев (Янаков, 67), Шапаренко (Смирный, 62), Вантух (Леднев, 46), Русин (Алексеев, 62), Кравченко.
"Олимпик": Кичак (Махарадзе, 51), Кравченко (Лухтанов, 51), Сондей (Русин, 65), Моха, Михалев (Поступаленко, 51), Шабанов, Шестаков (Федорив, 51), Брикнер, Гути (Приемов, 51), Богданов, Мигунов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|11
|28
|2
|Динамо Киев
|10
|24
|3
|Ворскла
|11
|21
|4
|Верес Ровно
|11
|17
|5
|Олимпик Донецк
|11
|17
|6
|Мариуполь
|10
|15
|7
|Заря Луганск
|11
|11
|8
|Александрия
|11
|9
|9
|Звезда Кропивницкий
|11
|9
|10
|Сталь Каменское
|11
|8
|11
|Карпаты Львов
|11
|8
|12
|Черноморец Одесса
|11
|6