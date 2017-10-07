Киевское "Динамо" в товарищеском матче уступило "Олимпику"

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Киевское "Динамо" в товарищеском матче уступило "Олимпику"

Сегодня состоялся товарищеский матч между киевским "Динамо" и "Олимпиком". Столичная команда быстро открыла счёт в поединке, однако соперник на это ответил двумя голами, одержав итоговую победу.

"Динамо" - "Олимпик" - 1:2

Голы: Русин, 4 - 1:0, Моха, 25 (пенальти) - 1:1, Моха, 86 - 1:2.

"Динамо": Рудько (Бущан, 46), Пантич (Карась, 80), Дубинчак, Казаков (Петрусенко, 62), Алибеков (Мораес, 46), Калюжный, Гусев (Янаков, 67), Шапаренко (Смирный, 62), Вантух (Леднев, 46), Русин (Алексеев, 62), Кравченко.

"Олимпик": Кичак (Махарадзе, 51), Кравченко (Лухтанов, 51), Сондей (Русин, 65), Моха, Михалев (Поступаленко, 51), Шабанов, Шестаков (Федорив, 51), Брикнер, Гути (Приемов, 51), Богданов, Мигунов.

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3 Ворскла 11 21
4 Верес Ровно 11 17
5 Олимпик Донецк 11 17
6 Мариуполь 10 15
7 Заря Луганск 11 11
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