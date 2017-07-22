Киевское "Динамо" в украинском классико минимально переигрывает донецкий "Шахтер"

Центральный матч второго тура украинской Премьер-лиги проходил в Харькове, где действующий чемпион страны донецкий "Шахтер" принимал самого принципиального для себя соперника – киевское "Динамо". Неделю назад эти же команды разыгрывали Суперкубок страны. В том поединке победили "горняки" со счетом 2:0. Команда Паулу Фонсеки называлась фаворитом и в отчетной встрече, однако игры против столичного гранда в Харькове не всегда удавались донетчанам.

Киевляне активнее начали встречу и примерно до 20-й минуты владели территориальным преимуществом. Создать особо опасные моменты у ворот Пятова подопечным Александра Хацкевича не удалось, но в одном из эпизодов Ярмоленко все же мог рассчитывать на взятие ворот. Капитан гостей в привычном стиле сместился с фланга в центр и мощно пробивал в дальний угол, но мяч по пути угодил в Степаненко.

"Шахтер" наладил комбинационную игру ближе к середине тайма и на 24-й минуте имел первый момент для гола. Бернард, в стиле Ярмоленко вышел на ударную позицию, но переиграть Коваля не смог. Вскоре Феррейра едва не вышел один на один с голкипером "Динамо", но Хачериди успел выбить мяч из-под ног аргентинца. А на 33-й минуте Ракицкий опасно пробивал со штрафного, но мяч пролетел над перекладиной.

Самый же опасный момент в первом тайме случился на 41-й минуте. Исмаили получил мяч на левом фланге и навесил в штрафную площадь "Динамо", там Срна выиграл борьбу в воздухе и головой сбросил мяч точно на Феррейру, аргентинский форвард из убойной позиции мощно выстрелил в ближний угол, но Коваль проявил отменную реакцию и выручил свою команду.

Старт второй же половины матча обескуражил игроков "Шахтера". Первая же атака киевлян после перерыва завершилась взятием ворот Пятова. После длинного заброса с правого фланга Денис Гармаш зацепился за мяч в свободной зоне, технично его обработал, оценил ситуацию и выдал классный навес в штрафную, а там Мбокани выиграл позицию у Сергея Кривцова и головой красиво вколотил мяч в ближний угол – 0:1.

Пропущенный гол на некоторое время выбил хозяев поля из колеи. И столичная команда едва не воспользовалась этим. Морозюк выполнил хороший навес в штрафную, Андрей Пятов кулаками выбил мяч точно на Гонсалеса, и тот в одно касание метров с 25-ти нанес мощнейший выстрел. Мяч угодил в перекладину.

Только после этого "Шахтер" пришел в себя и заставил гостей отойти на свою половину поля. Восстановить равновесие в счете имел шанс Марлос на 62-й минуте, но его коронный обводящий удар прошел рядом со штангой. А через две минуты обязан был забивать Тайсон. Войдя в штрафную, бразилец избавился от опеки Кадара и нанес мощный удар – мяч потряс перекладину. Еще один великолепный момент имел на 74-й минуте Феррейра. Аргентинец практически оказался с глазу на глаз с Ковалем, но бил уже в падении, поэтому удар не получился прицельным и голкипер "Динамо" отвел угрозу от ворот.

В концовке матча Паулу Фонсека пошел ва-банк, выпустив в атаку сначала Дентиньо а затем и Бланко-Лещука. Первый вполне мог отличиться на 87-й минуте. Срна навесил с правого фланга, Бланко-Лещук вступил в воздушную борьбу, и мяч от его головы отскочил на Дентиньо, который выстрелил из убойной позиции, но мяч пролетел чуть выше перекладины.

А уже в компенсированное время киевляне получили шанс поймать "горняков" на контратаке. Шепелев забросил мяч в штрафную на Ярмоленко, а тот оказавшись с глазу на глаз с Пятовым, не смог переиграть голкипера "Шахтера" в ближнем бою.

В итоге киевское "Динамо" удержало победный счет, нанеся чемпиону Украины первое поражение в сезоне.

"Шахтер" – "Динамо" – 0:1

Гол: Мбокани, 46.

"Шахтер": Пятов, Исмаили, Ракицкий, Кривцов, Срна, Степаненко (Коваленко, 65), Патрик (Бланко-Лещук, 86), Бернард (Дентиньо, 79), Марлос, Тайсон, Феррейра.

"Динамо": Коваль, Кадар, Вида, Хачериди, Морозюк, Шепелев, Сидорчук, Гонсалес (Цыганков, 71), Гармаш (Корзун, 80), Ярмоленко, Мбокани (Беседин, 77).

Александр Никитин | http://soccernews.ru

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