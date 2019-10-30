Киевское "Динамо" выбило "Шахтёр" из Кубка Украины
В рамках 1/8 финала Кубка Украины киевское "Динамо" взяло верх над "Шахтёром".
Столичная команда по итогам овертаймов выиграла со счётом 2:1. При этом киевляне имели все шансы сделать результат в основное время, но Тарас Степаненко спас "горняков" от поражения на 92-й минуте. Тем не менее, в течение дополнительных 30 минут подопечные Алексея Михайличенко дожали соперника благодаря голу защитника Дениса Попова.
"Динамо" - "Шахтёр" - 2:1
Голы: Сидорчук, 22 - 1:0, Степаненко, 90+2 - 1:1, Попов, 109 - 2:1.
"Динамо": Бущан, Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко, Шепелев, Сидорчук, Караваев, Цыганков, Вербич (Де Пена, 103), Беседин (Гармаш, 90+3).
"Шахтёр": Пятов, Болбат (Додо, 53), Кривцов (Хочолава, 46), Матвиенко, Исмаили, Коваленко, Степаненко, Марлос (Маркос Антонио, 100), Тайсон, Коноплянка (Дентиньо, 73), Мораес.
Удаления: Шепелев (89), Степаненко (94).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|12
|34
|2
|Динамо Киев
|12
|24
|3
|Десна Чернигов
|12
|23
|4
|Заря Луганск
|12
|22
|5
|Александрия
|12
|20
|6
|Мариуполь
|12
|16
|7
|Колос Ковалёвка
|12
|14
|8
|Dnipro-1
|12
|11
|9
|Олимпик Донецк
|12
|11
|10
|Карпаты Львов
|12
|10
|11
|Ворскла
|12
|8
|12
|Львов
|12
|8