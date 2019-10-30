Киевское "Динамо" выбило "Шахтёр" из Кубка Украины

В рамках 1/8 финала Кубка Украины киевское "Динамо" взяло верх над "Шахтёром".

Столичная команда по итогам овертаймов выиграла со счётом 2:1. При этом киевляне имели все шансы сделать результат в основное время, но Тарас Степаненко спас "горняков" от поражения на 92-й минуте. Тем не менее, в течение дополнительных 30 минут подопечные Алексея Михайличенко дожали соперника благодаря голу защитника Дениса Попова.

"Динамо" - "Шахтёр" - 2:1

Голы: Сидорчук, 22 - 1:0, Степаненко, 90+2 - 1:1, Попов, 109 - 2:1.

"Динамо": Бущан, Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко, Шепелев, Сидорчук, Караваев, Цыганков, Вербич (Де Пена, 103), Беседин (Гармаш, 90+3).

"Шахтёр": Пятов, Болбат (Додо, 53), Кривцов (Хочолава, 46), Матвиенко, Исмаили, Коваленко, Степаненко, Марлос (Маркос Антонио, 100), Тайсон, Коноплянка (Дентиньо, 73), Мораес.

Удаления: Шепелев (89), Степаненко (94).

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