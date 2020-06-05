Киевское "Динамо" выбирает между Сёминым и Ребровым
Киевское "Динамо" пока не определилось с кандидатурой нового главного тренера, который сменит на этом посту Алексея Михайличенко.
Сообщается, что в шорт-лист столичного клуба сейчас входят только два специалиста - Юрий Сёмин и Сергей Ребров.
Российский наставник в мае покинул "Локомотив", а украинский работает в венгерском "Ференцвароше".
73-летний Сёмин возглавлял "Динамо" с декабря 2007 по май 2009, а также с декабря 2010 по сентябрь 2012 года. В его активе два выигранных трофея - чемпионство и Суперкубок Украины.
46-летний Ребров возглавлял "Динамо" с 2014 по 2017 год и взял пять трофеев - два чемпионства, два Кубка Украины и один Суперкубок страны.
Не пропустите: Президент киевского "Динамо" Суркис отреагировал на информацию о приглашении Сёмина. | http://soccernews.ru
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