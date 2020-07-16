Киевское "Динамо" выиграло ключевой матч в борьбе за Лигу Чемпионов

В матче 31-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" обыграло луганскую "Зарю" и вышло на второе место. Таким образом, киевляне приблизились к выходу в Лигу Чемпионов. В другом матче "Десна" уступила "Александрии".

"Динамо" Киев – "Заря" Луганск - 3:1 (3:1)

Голы: Громов, 2 - 0:1, Цыганков, 14 - 1:1, Сидорчук, 15 - 2:1, Цыганков, 34 - 3:1

"Динамо": Бущан, Кендзера, Бурда (Попов, 69), Шабанов, Сидорчук (Мохаммед, 75), Цыганков, Вербич (Русин, 10), де Пена, Буяльский, Шепелев (Шапаренко, 46), Караваев.

"Десна" – "Александрия" - 1:3 (1:1)

Голы: Тамм, 8 - 1:0, Шастал, 32 - 1:1, Мышенко, 57 - 1:2, Задерака, 61 - 1:3

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