Киевское "Динамо" выиграло ключевой матч в борьбе за Лигу Чемпионов
В матче 31-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" обыграло луганскую "Зарю" и вышло на второе место. Таким образом, киевляне приблизились к выходу в Лигу Чемпионов. В другом матче "Десна" уступила "Александрии".
"Динамо" Киев – "Заря" Луганск - 3:1 (3:1)
Голы: Громов, 2 - 0:1, Цыганков, 14 - 1:1, Сидорчук, 15 - 2:1, Цыганков, 34 - 3:1
"Динамо": Бущан, Кендзера, Бурда (Попов, 69), Шабанов, Сидорчук (Мохаммед, 75), Цыганков, Вербич (Русин, 10), де Пена, Буяльский, Шепелев (Шапаренко, 46), Караваев.
"Десна" – "Александрия" - 1:3 (1:1)
Голы: Тамм, 8 - 1:0, Шастал, 32 - 1:1, Мышенко, 57 - 1:2, Задерака, 61 - 1:3
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13