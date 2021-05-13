Киевское "Динамо" выиграло Кубок Украины

Фото: ФК "Динамо"

В финале Кубка Украины киевское "Динамо" обыграло "Зарю".

Основное время матча команды завершили без голов, однако в первом экстра-тайме единственный и победный гол забил Цыганков.

Отметим, что киевский клуб завоевал кубок в 13-й раз и сравнялся по этому показателю с "Шахтером".

"Динамо" Киев - "Заря" 1:0

Гол: Цыганков, 98 - 1:0

На 105-й минуте Виктор Цыганков не реализовал пенальти.

"Динамо" Киев: Бойко, Кендзера, Попов, Забарный, Миколенко (Караваев, 11), Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Родригес, Буяльский (Гармаш, 113), Беседин.

"Заря": Василь, Фаворов, Иванисеня, Вернидуб, Жуниор, Назарина (Сайядманеш, 63), Хомченовский, Кочергин, Юрченко, Кабаев (Гладкий, 82), Громов (Шахаб, 90+3).

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