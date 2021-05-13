Киевское "Динамо" выиграло Кубок Украины
Фото: ФК "Динамо"
В финале Кубка Украины киевское "Динамо" обыграло "Зарю".
Основное время матча команды завершили без голов, однако в первом экстра-тайме единственный и победный гол забил Цыганков.
Отметим, что киевский клуб завоевал кубок в 13-й раз и сравнялся по этому показателю с "Шахтером".
"Динамо" Киев - "Заря" 1:0
Гол: Цыганков, 98 - 1:0
На 105-й минуте Виктор Цыганков не реализовал пенальти.
"Динамо" Киев: Бойко, Кендзера, Попов, Забарный, Миколенко (Караваев, 11), Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Родригес, Буяльский (Гармаш, 113), Беседин.
"Заря": Василь, Фаворов, Иванисеня, Вернидуб, Жуниор, Назарина (Сайядманеш, 63), Хомченовский, Кочергин, Юрченко, Кабаев (Гладкий, 82), Громов (Шахаб, 90+3).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13