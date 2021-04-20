Киевское "Динамо" выиграло суд у бразильского клуба
Фото: инстаграм Че Че/Автор неизвестен
Спортивный арбитражный суд принял решение в пользу киевского "Динамо" по делу о переходе полузащитника Че Че в бразильский "Сан-Паулу",сообщается на официальном сайте украинского клуба.
Суд обязал "Сан-Паулу" выплатить "Динамо около трех миллионов евро. В эту сумму входит стоимость трансфера футболиста, а также штрафные санкции.
В 2019 году "Сан-Паулу" купил Че Че у "Динамо" за пять миллионов евро. Впрочем, бразильцы заплатили за игрока только 1,75 миллиона евро, а затем перестали совершать платежи. При этом новому тренеру бразильского клуба Эрнану Креспо хавбек оказался не нужен и его отдали в аренду "Атлетико Минейро".
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|Команда
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|21
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|22
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|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
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|Колос Ковалёвка
|21
|26
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|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13