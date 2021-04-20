Киевское "Динамо" выиграло суд у бразильского клуба

Теги динамо киевсан-паулу

Киевское "Динамо" выиграло суд у бразильского клуба

Фото: инстаграм Че Че/Автор неизвестен

Спортивный арбитражный суд принял решение в пользу киевского "Динамо" по делу о переходе полузащитника Че Че в бразильский "Сан-Паулу",сообщается на официальном сайте украинского клуба.

Суд обязал "Сан-Паулу" выплатить "Динамо около трех миллионов евро. В эту сумму входит стоимость трансфера футболиста, а также штрафные санкции.

В 2019 году "Сан-Паулу" купил Че Че у "Динамо" за пять миллионов евро. Впрочем, бразильцы заплатили за игрока только 1,75 миллиона евро, а затем перестали совершать платежи. При этом новому тренеру бразильского клуба Эрнану Креспо хавбек оказался не нужен и его отдали в аренду "Атлетико Минейро".

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