Киевское "Динамо" выиграло третий матч подряд в чемпионате Украины
В матче 9-го тура чемпионата Украины Киевское "Динамо" обыграло "Днепр-1" со счетом 1:0. Победу динамовцам принесли голы Вербича и Цыганкова.
"Динамо" одержало третью победу подряд и вышло на третье место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. Отставание клуба от лидирующего "Шахтера" составляет 10 очков.
"Динамо" - "Днепр-1" - 2:0 (1:0)
Голы: Вербич, 30, Цыганков, 80 (с пенальти)
"Динамо": Бущан, Кендзера, Шабанов, Кадар, Миколенко, Цыганков, Сидорчук, Гармаш (Караваев, 90), Вербич (Де Пена, 87), Беседин, Соль (Буяльский, 57)
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|9
|27
|2
|Десна Чернигов
|9
|17
|3
|Динамо Киев
|9
|17
|4
|Александрия
|9
|16
|5
|Колос Ковалёвка
|9
|14
|6
|Заря Луганск
|8
|12
|7
|Dnipro-1
|9
|11
|8
|Мариуполь
|9
|9
|9
|Карпаты Львов
|9
|8
|10
|Ворскла
|9
|7
|11
|Львов
|9
|6
|12
|Олимпик Донецк
|8
|5