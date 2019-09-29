Киевское "Динамо" выиграло третий матч подряд в чемпионате Украины

В матче 9-го тура чемпионата Украины Киевское "Динамо" обыграло "Днепр-1" со счетом 1:0. Победу динамовцам принесли голы Вербича и Цыганкова.

"Динамо" одержало третью победу подряд и вышло на третье место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. Отставание клуба от лидирующего "Шахтера" составляет 10 очков.

"Динамо" - "Днепр-1" - 2:0 (1:0)

Голы: Вербич, 30, Цыганков, 80 (с пенальти)

"Динамо": Бущан, Кендзера, Шабанов, Кадар, Миколенко, Цыганков, Сидорчук, Гармаш (Караваев, 90), Вербич (Де Пена, 87), Беседин, Соль (Буяльский, 57)

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