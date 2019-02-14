Киевское "Динамо" вырвало ничью у "Олимпиакоса", БАТЭ переиграл "Арсенал" и другие результаты 1/16 финала Лиги Европы
Представляем результаты первых матчей 1/16 финала Лиги Европы.
"Лацио" - "Севилья" 0:1
Гол: Бен-Йеддер, 22 - 0:1
"Лацио": Стракоша, Ачерби, Раду, Марушич, Баштуш (Луис Фелипе, 57), Лейва, Лулич, Луис Альберто (Дурмиси, 44), Пароло (Катальди, 46), Корреа, Кайседо.
"Севилья": Вацлик, Кьер, Гомес, Эскудеро (Промес, 75), Меркадо, Банега, Навас, Васкес, Сарабия, Бен-Йеддер (Мунир, 72), Андре Силва.
"Галатасарай" - "Бенфика" 1:2
Голы: Сальвио (пен), 27 - 0:1, Люиндама, 54 - 1:1, Сеферович, 64 - 1:2
"Галатасарай": Муслера, Люиндама, Нагатомо, Линнес (Мариано, 73), Маркао Тейшейра, Ндиайе (Гюмюш, 73), Фернандо, Фегули, Бельханда, Оньекуру, Дианье.
"Бенфика": Влаходимос, Диаш, Юри Рибейру, Коршья, Франсишку Феррейра, Флорентину, Жедсон Фернандеш, Серви (Кровинович, 81), Сальвио (Пирес, 48), Жоау Фелиш, Сеферович.
"Олимпиакос" - "Динамо" Киев 2:2
Голы: Хассан, 9 - 1:0, Буяльский, 27 - 1:1, Жил Диаш, 40 - 2:1, Вербич, 89 - 2:2
"Олимпиакос": Жозе Са, Сиссе, Цимикас, Мерья, Вукович, Фортунис (Натхо, 69), Камара, Поденсе (Христодулопулос, 81), Гильерме, Жил Диаш (Масурас, 86), Хассан.
"Динамо": Бойко, Бурда, Миколенко, Кендзера, Шабанов, Буяльский, Шапаренко (Гармаш, 82), Вербич, Шепелев, Цыганков, Фран Соль (Русин, 82).
"Ренн" - "Бетис" 3:3
Голы: Юну, 2 - 1:0, Гарсия (аг), 9 - 2:0, Ло Чельсо, 32 - 2:1, Бен-Арфа (пен), 45 - 3:1, Сидней, 62 - 3:2, Лайнес, 90 - 3:3
"Ренн": Коубек, Мешер, Зеффан, Траоре, Да Сильва, Гренье (Желен, 69), Андре, Бен-Арфа, Юну (Бенсебайни, 80), Сарр (Буриго, 49), Ньянг.
"Бетис": Роблес, Манди, Сидней, Фирпо (Лайнес, 27), Санчес (Барраган, 84), Гуардадо, Гарсия, Ло Чельсо, Каналес, Вильям Карвалью, Морон (Хесе, 72).
"Славия" - "Генк" 0:0
"Славия": Коларж, Кудела, Боржил, Цоуфал, Нгаде-Нгаджуи, Соучек, Шевчик, Гушбауэр (Крал, 77), Стох, Змргал (Олайинка, 60), Шкода (ван Бурен, 76).
"Генк": Вукович, Айду, Деваст, Мехле, Де Норре, Фиолич (Посуэло, 57), Малиновский, Троссард (Петровски, 87), Хейнен, Ндонгала (Пэйнтсил, 69), Саматта.
БАТЭ - "Арсенал" 1:0
Гол: Драгун, 45 - 1:0
БАТЭ: Щербицкий, Риос, Филипович, Филипенко, Волков, Бага, Драгун, Глеб (Березкин, 58), Стасевич, Милич (Дубайич, 69), Скавыш (Мукам, 80).
"Арсенал": Чех, Мустафи, Косьельни, Монреаль, Колашинац (Денис Суарес, 74), Гендузи, Джака (Торрейра, 69), Ивоби, Мэйтленд-Найлз (Обамеянг, 68), Мхитарян, Ляказетт.
Предупреждения: Джака (9), Дубайич (71), Филипович (86), Драгун (87).
Удаление: Ляказетт (85).
"Рапид" Вена - "Интер" 0:1
Гол: Мартинес (пен), 39 - 0:1
"Рапид" Вена: Штребингер, Зоннляйтнер, Болинголи-Мбомбо, Хофманн, Турнвальд (Шобесбергер, 53), Граховац (Кнасмюлльнер, 64), Поцман, Любичич, Шваб, Бериша (Мург, 82), Иван.
"Интер": Ханданович, Соареш, де Врей, Асамоа, Миранда, Наингголан (Д`Амброзио, 83), Валеро, Весино, Перишич, Политано (Кандрева, 78), Мартинес.
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