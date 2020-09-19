Киевское "Динамо" вырвало победу над "Львовом"
В рамках 3-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" дома не без труда обыграло "Львов" со счётом 3:1.
В составе победившей команды отличились Виктор Цыганков, Николай Шапаренко и Владислав Супряга, проигравшей - Макс Челич.
"Динамо Киев" - "Львов" - 3:1
Голы: Цыганков, 48 (пенальти) - 1:0, Челич, 62 - 1:1, Шапаренко, 87 - 2:1, Супряга, 90+5 - 3:1.
"Динамо Киев": Бущан, Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко, Шепелев (Шапаренко, 46), Андриевский (Сидорчук, 46), Цитаишвили (Цыганков, 46), Леднев (Буяльский, 46), Вербич (Кравец, 67), Супряга.
"Львов": Литовченко, Челич, Клименчук, Михоуби, Кравчук, Борзенко, Айнсалу, Кошман (Велвес, 75), Грисьо (Комарец, 64), Филипе, Ныч (Романчук, 88).
Удаление: Михоуби, 83.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13