Киевское "Динамо" вырвало победу над "Львовом"

В рамках 3-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" дома не без труда обыграло "Львов" со счётом 3:1.

В составе победившей команды отличились Виктор Цыганков, Николай Шапаренко и Владислав Супряга, проигравшей - Макс Челич.

"Динамо Киев" - "Львов" - 3:1

Голы: Цыганков, 48 (пенальти) - 1:0, Челич, 62 - 1:1, Шапаренко, 87 - 2:1, Супряга, 90+5 - 3:1.

"Динамо Киев": Бущан, Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко, Шепелев (Шапаренко, 46), Андриевский (Сидорчук, 46), Цитаишвили (Цыганков, 46), Леднев (Буяльский, 46), Вербич (Кравец, 67), Супряга.

"Львов": Литовченко, Челич, Клименчук, Михоуби, Кравчук, Борзенко, Айнсалу, Кошман (Велвес, 75), Грисьо (Комарец, 64), Филипе, Ныч (Романчук, 88).

Удаление: Михоуби, 83.

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