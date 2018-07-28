Киевское "Динамо" вырвало победу над "Львовом", "Александрия" сильнее "Зари"

В субботу состоялись два матча второго тура чемпионата Украины. "Александрия" дома одолела "Зарю", а киевское "Динамо" в гостях выстрадало победу над "Львовом".

"Александрия" – "Заря" - 1:0

Гол: Банада, 85 - 1:0.



"Львов" – "Динамо Киев" - 0:1

Гол: Русин, 90+2 - 0:1.

"Динамо Киев": Бойко, Кендзера, Бурда, Кадар, Морозюк (Русин, 90+1), Буяльский, Че Че (Сидорчук, 63), Цыганков, Гармаш (Андриевский, 58), Вербич, Беседин.

Не пропустите: Тайсон останется в "Шахтёре". | http://soccernews.ru