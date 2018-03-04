Киевское "Динамо" вырвало победу в результативном матче с "Зарей"

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Киевское "Динамо" вырвало победу в результативном матче с "Зарей"В матче 22-го тура украинской Премьер-Лиги киевское "Динамо" на своем поле одержало победу над луганской "Зарей".

"Динамо" - "Заря" - 3:2

Голы: Харатин, 50 - 0:1, Вербич, 58 - 1:1, Юри, 61 - 1:2, Цыганков, 77 - 2:2, Кендзера, 90+2 - 3:2.

"Динамо": Бойко, Кендзера, Шабанов, Хачериди, Пиварич, Шепелев (Шапаренко, 54), Буяльский, Цыганков, Гармаш (Беседин, 78), Гонсалес (Вербич, 54), Мораес.

"Заря": Лунин, Опанасенко, Прийма, Сваток, Чеберко, Силас (Бабенко, 59), Харатин (Кабаев, 67), Караваев, Фаупала (Лунев, 83), Громов, Юри.

Напомним, ранее победы в своих матчах одержали "Верес" и "Мариуполь". | soccernews.ru

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3 Ворскла 22 37
4 Заря Луганск 22 33
5 Верес Ровно 22 32
6 Мариуполь 22 32
7 Олимпик Донецк 22 28
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