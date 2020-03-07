Киевское "Динамо" вышло на второе место, обыграв на выезде "Александрию"

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Киевское "Динамо" вышло на второе место, обыграв на выезде "Александрию"

Представляем результаты матчей 22-го тура УПЛ.

"Александрия" - "Динамо" 1:3

Голы: Шабанов, 45 - 0:1, Буяльский, 60 - 0:2, Гречишкин (пен), 65 - 1:2, Миколенко, 85 - 1:3

"Александрия": Панькив, Лучкевич, Дубра, Бухал, Стецьков, Гречишкин, Гордиенко (Грицук, 46), Довгий, Задерака (Протасов, 63), Ситало, Третьяков

"Динамо": Бущан, Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко, Сидорчук (Кадири, 67), Шепелев, Караваев, Буяльский (Дуэлунд, 88), Вербич, Русин (Пиварич, 85)

Удаление: Довгий, 47 (вторая желтая карточка)


"Ворскла" - "Олимпик" 1:0

Гол: Кулач (пен), 63 - 1:0


"Десна" - "Заря" 1:0

Гол: Филиппов, 37 - 1:0

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1 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 21 56
2 Динамо Киев Динамо Киев 22 45
3 Заря Луганск Заря Луганск 22 43
4 Десна Чернигов Десна Чернигов 22 42
5 Александрия Александрия 22 37
6 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 21 26
7 Мариуполь Мариуполь 21 25
8 Dnipro-1 Dnipro-1 21 22
9 Ворскла Ворскла 22 20
10 Львов Львов 21 19
11 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 22 18
12 Карпаты Львов Карпаты Львов 21 12
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