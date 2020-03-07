Киевское "Динамо" вышло на второе место, обыграв на выезде "Александрию"
Представляем результаты матчей 22-го тура УПЛ.
"Александрия" - "Динамо" 1:3
Голы: Шабанов, 45 - 0:1, Буяльский, 60 - 0:2, Гречишкин (пен), 65 - 1:2, Миколенко, 85 - 1:3
"Александрия": Панькив, Лучкевич, Дубра, Бухал, Стецьков, Гречишкин, Гордиенко (Грицук, 46), Довгий, Задерака (Протасов, 63), Ситало, Третьяков
"Динамо": Бущан, Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко, Сидорчук (Кадири, 67), Шепелев, Караваев, Буяльский (Дуэлунд, 88), Вербич, Русин (Пиварич, 85)
Удаление: Довгий, 47 (вторая желтая карточка)
"Ворскла" - "Олимпик" 1:0
Гол: Кулач (пен), 63 - 1:0
"Десна" - "Заря" 1:0
Гол: Филиппов, 37 - 1:0
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Ворскла
|22
|20
|10
|Львов
|21
|19
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|21
|12