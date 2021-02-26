Киевское "Динамо" вышло в 1/8 Лиги Европы

В Бельгии завершилась ответная встреча 1/16 финала Лиги Европы между "Брюгге" и киевским "Динамо". "Первый матч закончился вничью 1:1, что давало хозяевам большие шансы на общую победу. Гостям же нужно было обязательно забивать, чтобы попробовать пройти дальше. Они смогли это сделать в концовке встречи. Точным ударом отметился Буяльский. Победа киевлян 1:0 позволила команде Луческу выйти в 1/8 финала Лиги Европы.

"Брюгге" - "Динамо" Киев 0:1 (0:0)

1:2 по итогам двух матчей.

Гол: Буяльский, 83 - 0:1

"Брюгге": Миньоле, Соболь (де Кейпер, 84), Мата, Мехеле, Дирар (Окереке, 84), Баланта, Вормер, Рикка, ван ден Кейбус (ван дер Бремпт, 46), Коссуну, Дост (Баджи, 58).

"Динамо" Киев: Бущан, Миколенко, Кендзера (Караваев, 77), Забарный, Сирота, Буяльский (Андриевский, 86), Сидорчук, Цыганков, Шепелев (Шапаренко, 68), Родригеш, Беседин.