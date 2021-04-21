Киевское "Динамо" вышло в финал Кубка Украины

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Киевское "Динамо" вышло в финал Кубка УкраиныФото: Твиттер @dynamokyiven
В Тернополе подошел к концу полуфинальный поединок Кубка Украины. "Агробизнес" принимал киевское "Динамо" и потерпел разгромное поражение со счетом 0:3. Несмотря на разницу в классе, гостям не сразу удалось найти свою игру. Лишь в самой концовке первого тайма Леднев смог открыть счет. Во второй половине встречи "бело-голубые" заиграли спокойнее и увереннее. Итогом стали еще два забитых мяча и заслуженный выход в финал турнира. Там подопечные Луческу будут ждать победителя пары "Александрия" - "Заря".

"Агробизнес" - "Динамо" Киев 0:3 (0:1)

Голы: Леднев, 45 - 0:1, Беседин, 67 - 0:2, Буяльский, 81 - 0:3

"Агробизнес": Артым, Романюк, Слотюк, Курило, Юхимович, Бойчук, Н. Когут, Косовский (Ярмоленко, 82), Груша (Семенюк, 62), И. Когут (Семенец, 70), Дудик (Немтинов, 82).

"Динамо" Киев: Бойко, Тымчик (Караваев, 46), Попов, Сирота, Миколенко, Сидорчук, Цыганков, Шапаренко (Шепелев, 66), Леднев (Буяльский, 66), Родригес (Сидклей, 66), Беседин (Супряга, 79).

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