Киевское "Динамо" вышло в финал Кубка Украины
В полуфинальном матче Кубка Украины киевское "Динамо" на выезде обыграло сельский клуб "Минай" со счетом 2:0 и вышло в финал. Победу киевлянам принес дубль Миккеля Дуэлунда.
В финале "Динамо" встретится с победителем пары "Мариуполь" - "Ворскла".
"Минай" – "Динамо" Киев 0:2 (0:2)
Голы: Дуэлунд, 9 - 0:1, Дуэлунд, 39 - 0:2
"Динамо": Бойко, Караваев, Шабанов, Попов, Пиварич, Шепелев, Дуэлунд, Андриевский, Вербич, де Пена, Соль
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13