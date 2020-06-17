Киевское "Динамо" вышло в финал Кубка Украины

В полуфинальном матче Кубка Украины киевское "Динамо" на выезде обыграло сельский клуб "Минай" со счетом 2:0 и вышло в финал. Победу киевлянам принес дубль Миккеля Дуэлунда.

В финале "Динамо" встретится с победителем пары "Мариуполь" - "Ворскла".

"Минай" – "Динамо" Киев 0:2 (0:2)

Голы: Дуэлунд, 9 - 0:1, Дуэлунд, 39 - 0:2

"Динамо": Бойко, Караваев, Шабанов, Попов, Пиварич, Шепелев, Дуэлунд, Андриевский, Вербич, де Пена, Соль

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