Киевское "Динамо" забило семь голов в матче чемпионата Украины
Фото: инстаграм "Динамо" Киев/Автор неизвестен
В матче 6-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" разгромило ковалевский "Колос" со счетом 7:0.
Победу киевлянам принесли дубли Карлоса де Пены и Виктора Цыганкова, а также голы Николая Шапаренко, Томаша Кендзеры и Виталия Буяльского.
"Динамо", набрав 16 очков, занимает первое место в турнирной таблице УПЛ. "Колос" с пятью очками остался на 11-й позиции.
"Динамо" Киев – "Колос" Ковалевка - 7:0 (6:0)
Голы: де Пена, 5 - 1:0, Шапаренко, 9 - 2:0, Кендзера, 25 - 3:0, Буяльский, 34 - 4:0, де Пена, 39 - 5:0, Цыганков, 45 - 6:0, Цыганков, 67 - 7:0
"Динамо": Бойко, Миколенко, Кендзера (Караваев, 61), Забарный, Шабанов, Шапаренко, де Пена (Вербич, 61), Сидорчук (Шепелев, 61), Цыганков, Буяльский (Леднев, 69), Шкурин (Рамирес, 46).
"Колос": Маханьков, Золотов, Павловец, Черноморец, Петров, Задоя (Богданов, 29), Милько (Нгамба, 29), Сантос, Костышин (Нуриев, 46), Чурко (Данфа, 46), Сичинава (Лысенко, 64).
Не пропустите: Защитник киевского "Динамо" перешел в греческий клуб. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Рубин" выставил на трансфер двух иностранных игроков
-
"Аталанта" Миранчука не смогла победить "Болонью"
-
"Лацио" уничтожил "Специю" в матче Серии А
-
"Ливерпуль" в большинстве не смог победить "Челси"
-
Хет-трик Левандовски принес "Баварии" яркую победу в Бундеслиге
-
Киевское "Динамо" забило семь голов в матче чемпионата Украины
-
Карпин рассказал, кто будет шутить в сборной России в отсутствие Дзюбы
-
4
Зарплата Роналду в "МЮ" будет меньше, чем у Месси в ПСЖ
-
Кузяев рассказал, как без Дзюбы изменилась атмосфера в сборной России
-
Роналду станет самым высокооплачиваемым игроком АПЛ
-
"Бавария" предложила крупную сумму за хавбека сборной Австрии
-
"Атлетик" в гостях одолел "Сельту"
-
"Ницца" разгромила "Бордо" в 4-м туре Лиги 1
-
Пять игроков пропускают открытую тренировку сборной России
-
Стало известно, когда Роналду решил покинуть "Ювентус"
-
"Тоттенхэм" заинтересован в аренде защитника "Барселоны"
-
Почеттино сделал заявление о будущем Мбаппе в ПСЖ
-
"Эвертон" и "Лестер" добыли победы в 3-м туре АПЛ
-
Официально: "Фиорентина" арендовала у "Реала" Одриосолу
-
"Байер" разгромил "Аугсбург" и другие результаты 3-го тура Бундеслиги
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13