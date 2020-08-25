Киевское "Динамо" завоевало первый трофей под руководством Луческу
В матче за Суперкубок Украины киевское "Динамо" обыграло донецкий "Шахтер" со счетом 3:1 и стало обладателем трофея. Победу киевлянам принесли голы Карлоса де Пены, Жерсона Родригеша и Франа Соля. В составе "горняков" отличился Жуниор Мораес.
Таким образом, "Динамо" выиграло первый трофей под руководством Мирчи Луческу, который ранее тренировал "Шахтер".
"Шахтер" Донецк – "Динамо" Киев - 1:3 (1:2)
Голы: де Пена, 20 - 0:1, Родригеш, 31 - 0:2, Мораес, 37 - 1:2, Соль, 82 - 1:3
"Шахтер": Пятов, Матвиенко, Бондарь (Коноплянка, 70), Кривцов, Додо, Алан Патрик, Тете (Соломон, 61), Тайсон, Степаненко, Маркос Антонио (Марлос, 46), Мораес.
"Динамо": Бущан, Кендзера, Сирота, Тымчик, Караваев, Шапаренко, Буяльский, де Пена (Андриевский, 75), Сидорчук, Родригеш, Супряга (Фран Соль, 61).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13