Киевское "Динамо" завоевало первый трофей под руководством Луческу

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Киевское "Динамо" завоевало первый трофей под руководством Луческу

В матче за Суперкубок Украины киевское "Динамо" обыграло донецкий "Шахтер" со счетом 3:1 и стало обладателем трофея. Победу киевлянам принесли голы Карлоса де Пены, Жерсона Родригеша и Франа Соля. В составе "горняков" отличился Жуниор Мораес.

Таким образом, "Динамо" выиграло первый трофей под руководством Мирчи Луческу, который ранее тренировал "Шахтер".

"Шахтер" Донецк – "Динамо" Киев - 1:3 (1:2)
Голы: де Пена, 20 - 0:1, Родригеш, 31 - 0:2, Мораес, 37 - 1:2, Соль, 82 - 1:3

"Шахтер": Пятов, Матвиенко, Бондарь (Коноплянка, 70), Кривцов, Додо, Алан Патрик, Тете (Соломон, 61), Тайсон, Степаненко, Маркос Антонио (Марлос, 46), Мораес.

"Динамо": Бущан, Кендзера, Сирота, Тымчик, Караваев, Шапаренко, Буяльский, де Пена (Андриевский, 75), Сидорчук, Родригеш, Супряга (Фран Соль, 61).

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