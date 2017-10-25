Киевское "Динамо" завоевало путевку в 1/4 финала Кубка Украины

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Киевское "Динамо" завоевало путевку в 1/4 финала Кубка Украины

В матче 1/8 финала Кубка Украины киевское "Динамо" в дополнительное время обыграло "Александрию" и вышло в четвертьфинал.

"Александрия" - "Динамо" Киев - 2:3 (0:1)
Голы: Кравец, 36 - 0:1, Старенький, 77 - 1:1, Беседин, 107 - 1:2, Кравец, 116 - 1:3, Грицук, 120+5 - 2:3

"Александрия": Панькив, Гитченко, Чеботаев, Басов, Цуриков (Бацула, 59), Полярус, Запорожан, Старенький, Банада (Пономарь, 73), Каленчук (Грицук, 46), Ситало

"Динамо" Киев: Бущан, Хачериди, Пантич, Миколенко (Леднев, 117), Кендзера, Гармаш, Гонсалес, Смирный (Пиварич, 72), Шепелев (Алибеков, 112), Кравец, Беседин

Не пропустите: "Шахтер", "Днепр-1" и "Львов" завоевали путевки в четвертьфинал Кубка Украины. | http://soccernews.ru

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