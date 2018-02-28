Киевскому "Динамо" официально засчитано поражение в матче с "Мариуполем"
Киевскому "Динамо" засчитано поражение в матче чемпионата Украины с "Мариуполем", сообщает официальный сайт Премьер-Лиги.
Такое наказание наложено на киевлян за отказ приехать на этот матч в Мариуполь по соображениям безопасности. Федерация футбола Украины засчитало "Динамо" техническое поражение, но киевляне пыталась обжаловать это решение в спортивном суде, но проиграли дело.
Напомним, что эта встреча должна была пройти 27 августа.
Таким образом отставание "Динамо" от лидирующего "Шахтера" составляет шесть очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|48
|2
|Динамо Киев
|20
|42
|3
|Ворскла
|21
|34
|4
|Заря Луганск
|21
|33
|5
|Верес Ровно
|21
|29
|6
|Олимпик Донецк
|21
|28
|7
|Мариуполь
|20
|26
|8
|Александрия
|21
|22
|9
|Карпаты Львов
|21
|19
|10
|Звезда Кропивницкий
|21
|18
|11
|Черноморец Одесса
|21
|18
|12
|Сталь Каменское
|21
|15