Киевскому "Динамо" официально засчитано поражение в матче с "Мариуполем"

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Киевскому "Динамо" официально засчитано поражение в матче с "Мариуполем"

Киевскому "Динамо" засчитано поражение в матче чемпионата Украины с "Мариуполем", сообщает официальный сайт Премьер-Лиги.

Такое наказание наложено на киевлян за отказ приехать на этот матч в Мариуполь по соображениям безопасности. Федерация футбола Украины засчитало "Динамо" техническое поражение, но киевляне пыталась обжаловать это решение в спортивном суде, но проиграли дело.

Напомним, что эта встреча должна была пройти 27 августа.

Таким образом отставание "Динамо" от лидирующего "Шахтера" составляет шесть очков.

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