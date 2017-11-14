Киевскому "Динамо" окончательно засчитали техническое поражение в матче с "Мариуполем"

Теги динамо киев

Киевскому "Динамо" окончательно засчитали техническое поражение в матче с "Мариуполем"

Апелляционный комитет Федерации футбола Украины принял решение засчитать техническое поражение киевскому "Динамо" в матче 7-го тура Премьер-лиги с "Мариуполем".

Напомним, что киевляне изначально отказалась приехать тем, посчитав, что Мариуполь находится слишком близко к зоне АТО. 

Некоторое время назад "Динамо" все-таки согласилось сыграть в этом городе, но "Мариуполь" отказался от проведения встречи.

Таким образом после 15 туров "Динамо" занимает второе место в чемпионате Украины и отстает от лидирующего "Шахтера" на семь очков.

Не пропустите: Киевское "Динамо" готово сыграть с "Мариуполем" на выезде. | http://soccernews.ru

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