Киевскому "Динамо" окончательно засчитали техническое поражение в матче с "Мариуполем"
Апелляционный комитет Федерации футбола Украины принял решение засчитать техническое поражение киевскому "Динамо" в матче 7-го тура Премьер-лиги с "Мариуполем".
Напомним, что киевляне изначально отказалась приехать тем, посчитав, что Мариуполь находится слишком близко к зоне АТО.
Некоторое время назад "Динамо" все-таки согласилось сыграть в этом городе, но "Мариуполь" отказался от проведения встречи.
Таким образом после 15 туров "Динамо" занимает второе место в чемпионате Украины и отстает от лидирующего "Шахтера" на семь очков.
Не пропустите: Киевское "Динамо" готово сыграть с "Мариуполем" на выезде. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|15
|36
|2
|Динамо Киев
|14
|29
|3
|Олимпик Донецк
|15
|25
|4
|Верес Ровно
|15
|21
|5
|Ворскла
|15
|21
|6
|Заря Луганск
|15
|19
|7
|Мариуполь
|14
|17
|8
|Звезда Кропивницкий
|15
|14
|9
|Карпаты Львов
|15
|14
|10
|Александрия
|15
|12
|11
|Черноморец Одесса
|15
|12
|12
|Сталь Каменское
|15
|11