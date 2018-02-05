Кике Флорес: "Пике не заставит замолчать фанатов "Эспаньола"

Теги эспаньолкике санчес флоресбарселона

Кике Флорес: "Пике не заставит замолчать фанатов "Эспаньола"

Наставник "Эспаньола" Кике Санчес Флорес прокомментировал ничью с "Барселоной" (1:1).

"Пике не может заткнуть фанатов, особенно таких, как у "Эспаньола". Болельщики всегда лучше в подобных вещах, они ответят ему в ближайшее время. Наш сезон не начинается и не заканчивается играми с "Барселоной". Позитивно настроены перед заключительными месяцами Примеры.

В подобных играх многое решают детали, которые не всегда зависят от нас. Надеюсь, что мы больше не будем совершать такие ошибки. С первой минуты дерби мы играли с нужным настроем. Добились хорошего результата и показали, что можем играть с разными тактическими схемами" - приводит слова Флореса Marca.

Смотрите также обзор матча "Эспаньол" - "Барселона". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Невероятная развязка на "Луи ІІ": "Монако" вырывает волевую победу у "Лиона"

Невероятная развязка на "Луи ІІ": "Монако" вырывает волевую победу у "Лиона"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 22 58
2 Атлетико Мадрид 22 49
3 Валенсия 22 40
4 Реал Мадрид 21 39
5 Вильярреал 22 37
6 Севилья 22 33
7 Эйбар 22 32
8 Сельта Виго 22 31
9 Жирона 22 31
10 Бетис 22 30
11 Хетафе 22 29
12 Леганес 21 29
13 Атлетик Бильбао 22 27
14 Реал Сосьедад 22 26
15 Эспаньол 22 25
16 Алавес 22 22
17 Леванте 22 20
18 Депортиво Ла-Корунья 22 17
19 Лас Пальмас 21 14
20 Малага 21 13
Полная таблица

топ-5 тегов