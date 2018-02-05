Кике Флорес: "Пике не заставит замолчать фанатов "Эспаньола"

Наставник "Эспаньола" Кике Санчес Флорес прокомментировал ничью с "Барселоной" (1:1).

"Пике не может заткнуть фанатов, особенно таких, как у "Эспаньола". Болельщики всегда лучше в подобных вещах, они ответят ему в ближайшее время. Наш сезон не начинается и не заканчивается играми с "Барселоной". Позитивно настроены перед заключительными месяцами Примеры.

В подобных играх многое решают детали, которые не всегда зависят от нас. Надеюсь, что мы больше не будем совершать такие ошибки. С первой минуты дерби мы играли с нужным настроем. Добились хорошего результата и показали, что можем играть с разными тактическими схемами" - приводит слова Флореса Marca.

Смотрите также обзор матча "Эспаньол" - "Барселона". | http://soccernews.ru