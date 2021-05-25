Кике Гарсия перешел в "Осасуну"

Фото: твиттер "Осасуны"/автор неизвестен

Как сообщает официальный сайт "Осасуны", форвард Кике Гарсия покинул вылетевший из Примеры "Эйбар" и пополнил ряды памплонского клуба.

Контракт игрока рассчитан до лета 2024 года.

В прошедшем сезоне Ла Лиги Кике сыграл 37 матчей за "Эйбар", в которых сумел забить 12 голов и отдал 2 голевые передачи.

Также не пропустите: Фернандо Торрес возобновил карьеру. | http://soccernews.ru