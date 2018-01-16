Кике Санчес Флорес: "Было немного игроков, за которыми я с удовольствием наблюдал по ТВ, Месси - один из них"

Главный тренер "Эспаньола" Кике Санчес Флорес назвал лучшего игрока в истории мирового футбола.

"Является ли Месси лучшим игроком в истории? Да, было немного спортсменов, которые заставляли меня с удовольствием наблюдать за ними, сидя на диване, и он - один из них. Я также наслаждался игрой Роналдо, Джорданом, Марадоной", - цитирует наставника "попугаев" Marca.

Напомним, Месси подозревался в сокрытии доходов через благотворительные матчи. | soccernews.ru