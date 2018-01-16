Кике Санчес Флорес: "Было немного игроков, за которыми я с удовольствием наблюдал по ТВ, Месси - один из них"

Теги кике санчес флореслионель месси

Кике Санчес Флорес: "Было немного игроков, за которыми я с удовольствием наблюдал по ТВ, Месси - один из них"Главный тренер "Эспаньола" Кике Санчес Флорес назвал лучшего игрока в истории мирового футбола.

"Является ли Месси лучшим игроком в истории? Да, было немного спортсменов, которые заставляли меня с удовольствием наблюдать за ними, сидя на диване, и он - один из них. Я также наслаждался игрой Роналдо, Джорданом, Марадоной", - цитирует наставника "попугаев" Marca.

Напомним, Месси подозревался в сокрытии доходов через благотворительные матчи. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Роналду, Бензема и Деулофеу вошли в сборную разочарований по итогам первого круга Ла Лиги по версии Marca

Роналду, Бензема и Деулофеу вошли в сборную разочарований по итогам первого круга Ла Лиги по версии Marca

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 19 51
2 Атлетико Мадрид 19 42
3 Валенсия 19 40
4 Реал Мадрид 18 32
5 Вильярреал 19 31
6 Севилья 19 29
7 Эйбар 19 27
8 Хетафе 19 26
9 Жирона 19 26
10 Сельта Виго 19 25
11 Атлетик Бильбао 19 25
12 Леганес 17 24
13 Бетис 18 24
14 Эспаньол 19 24
15 Реал Сосьедад 19 23
16 Леванте 19 18
17 Алавес 19 18
18 Депортиво Ла-Корунья 19 16
19 Малага 19 11
20 Лас Пальмас 19 11
Полная таблица

топ-5 тегов