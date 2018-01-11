Кике Санчес Флорес может возглавить "Сток Сити"



"Сток Сити" проявляет интерес к главному тренеру "Эспаньола" Кике Санчесу Флоресу, сообщает AS.

По сведениям издания, английский клуб предлагает испанскому специалисту пятилетний контракт с выгодными финансовыми условиями. Кроме того наставнику будет выделена серьезная сумма на усиление состава.

Впрочем для переезда в Премьер-лигу Флоресу нужно сначала разорвать контракт с каталонским клубом, который действует до лета. Если испанцу не удастся договориться об уходе из "Эспаньола", то "Сток Сити" проведет переговоры с Мартином О’Нилом.

Напомним, что "Сток Сити" несколько дней назад уволил с поста главного тренера Марка Хьюза.

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