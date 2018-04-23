Кике Сетьен: "Иньеста, пожалуйста, не уезжай в Китай, переходи в "Бетис"

Главный тренер севильского "Бетиса" Кике Сетьен позвал капитана каталонской "Барселоны" Андреса Иньесту в свою команду.

Так, в своем твиттере 59-летний специалист написал: "Иньеста, пожалуйста, не уезжай в Китай, переходи в "Бетис".

Позже, комментируя свое обращение к 33-летнему хавбеку "сине-гранатовых", он сказал: " Это был мой способ поблагодарить его за то, что он дал всем испанцам... Его игра останется в нашей памяти навсегда. Иньеста был примером не только для меня, но и для тысяч игроков и детей ".

Напомним, Ракитич надеется, что Иньеста не уйдет из "Барселоны". | soccernews.ru