Кике Сетьен не проигрывает "Реалу" в третьем матче кряду

Главный тренер севильского "Бетиса" Кике Сетьен не проигрывает мадридскому "Реалу" уже в трех матчах кряду.

Так, в прошлом сезоне 58-летний специалист, работавший тогда с "Лас-Пальмасом", две свои игры в Ла Лиге против королевского клуба завершил вничью - 2:2 на "Гран-Канарии" и 3:3 на "Сантьяго Бернабеу". Вчера же подопечные Сетьена и вовсе обыграли "сливочных" 1:0, продлив беспроигрышную серию своего наставника против действующего чемпиона страны до трех матчей.

Напомним, Сетьен прокомментировал победу над "Реалом". | soccernews.ru