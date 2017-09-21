Кике Сетьен не проигрывает "Реалу" в третьем матче кряду
Главный тренер севильского "Бетиса" Кике Сетьен не проигрывает мадридскому "Реалу" уже в трех матчах кряду.
Так, в прошлом сезоне 58-летний специалист, работавший тогда с "Лас-Пальмасом", две свои игры в Ла Лиге против королевского клуба завершил вничью - 2:2 на "Гран-Канарии" и 3:3 на "Сантьяго Бернабеу". Вчера же подопечные Сетьена и вовсе обыграли "сливочных" 1:0, продлив беспроигрышную серию своего наставника против действующего чемпиона страны до трех матчей.
Напомним, Сетьен прокомментировал победу над "Реалом". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|5
|15
|2
|Севилья
|5
|13
|3
|Атлетико Мадрид
|5
|11
|4
|Валенсия
|5
|9
|5
|Леванте
|5
|9
|6
|Реал Сосьедад
|5
|9
|7
|Бетис
|5
|9
|8
|Реал Мадрид
|5
|8
|9
|Вильярреал
|5
|7
|10
|Атлетик Бильбао
|5
|7
|11
|Леганес
|5
|7
|12
|Лас Пальмас
|5
|6
|13
|Эйбар
|5
|6
|14
|Хетафе
|5
|5
|15
|Жирона
|5
|5
|16
|Эспаньол
|5
|5
|17
|Сельта Виго
|5
|4
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|5
|4
|19
|Алавес
|5
|0
|20
|Малага
|5
|0