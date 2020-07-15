Кике Сетьен оценил свои шансы остаться в "Барселоне" на следующий сезон

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Кике Сетьен оценил свои шансы остаться в "Барселоне" на следующий сезон

Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен выразил уверенность, что он продолжит тренировать команду в следующем сезоне.

"Безусловно, я вижу себя на посту главного тренера "Барселоны" в следующем сезоне. Да, порой поставленных целей достичь не удается. Но бывает, что твою работу просто не успели оценить. Я считаю, что нужно оценить качество проделанной работы. Мы можем еще многого добиться в этом сезоне, но я уже думаю о следующем", - приводит слова Сетьена Sport.es.

Ранее сообщалось, что Сетьен может быть уволен по окончании сезона, а его преемником станет главный тренер "Аль-Садд" Хави.

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