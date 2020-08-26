Кике Сетьен попросил "Барселону" о расчете

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Кике Сетьен попросил "Барселону" о расчете

Бывший главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен намерен разорвать отношения с клубом, сообщает El Espanol.

По сведениям издания, Сетьен и его ассистенты отправили в клуб сообщение через бюрофакс с требованием оформить их увольнения. Специалисты хотят получить компенсации за досрочные разрывы контрактов, а также трудовые книжки, чтобы приступить к работе с другим клубом.

Напомним, что Сетьен был уволен после поражения "Барселоны" в четвертьфинале Лиги чемпионов от "Баварии" со счетом 2:8.

Не пропустите: В сети появилась фотография письма Месси, отправленного по факсу руководству "Барсы". | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Понятно, какие претензии у болельщиков, но какие претензии к Бартомеу могут быть у самого Месси? При нем годами для него создавались идеальные условия, где они с Суаресом ходили пешком по полю, пока остальная команда пахала за них без мяча, подбирались удобные физруки, пляшущие по дудку сенаторов - все это выливалось в регулярные евроразгромы. Бартомеу пригласил, наконец, тренера для перестройки состава - тут же происходит истерика,, там Суаресу не так позвонили, тут не гарантировали статус сенатора самому Лео - нужно быстренько строчить факс, забить, так сказатб, последний репутационный гвоздь в крышку гроба клуба, и махнуть ручкой после 8:2.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Понятно, какие претензии у болельщиков, но какие претензии к Бартомеу могут быть у самого Месси? При нем годами для него создавались идеальные условия, где они с Суаресом ходили пешком по полю, пока остальная команда пахала за них без мяча, подбирались удобные физруки, пляшущие по дудку сенаторов - все это выливалось в регулярные евроразгромы. Бартомеу пригласил, наконец, тренера для перестройки состава - тут же происходит истерика,, там Суаресу не так позвонили, тут не гарантировали статус сенатора самому Лео - нужно быстренько строчить факс, забить, так сказатб, последний репутационный гвоздь в крышку гроба клуба, и махнуть ручкой после 8:2.

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Бартомеу - великий президент!Его единственная ошибка, что он лет 5 назад не выкинул карлика на мороз, сейчас у барсы бы не было и половины нынешних проблем, не говоря уже о многочисленных позорах в ЛЧ

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