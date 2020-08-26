Кике Сетьен попросил "Барселону" о расчете

Бывший главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен намерен разорвать отношения с клубом, сообщает El Espanol.

По сведениям издания, Сетьен и его ассистенты отправили в клуб сообщение через бюрофакс с требованием оформить их увольнения. Специалисты хотят получить компенсации за досрочные разрывы контрактов, а также трудовые книжки, чтобы приступить к работе с другим клубом.

Напомним, что Сетьен был уволен после поражения "Барселоны" в четвертьфинале Лиги чемпионов от "Баварии" со счетом 2:8.

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