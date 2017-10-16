Кике Сетьен потроллил Симеоне

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Кике Сетьен потроллил СимеонеГлавный тренер севильского "Бетиса" Кике Сетьен потроллил своего коллегу из мадридского "Атлетико" Диего Симеоне.

Так, после поражения своей команды во вчерашнем матче Ла Лиги "Валенсии" наставник "бело-зеленых" заявил: "Я предпочитаю проигрывать вот так, а не так, как я наблюдал в субботу - забив, отойдя всей командой назад и в конце концов пропустив".

Таким образом 59-летний специалист явно намекнул на игру "Атлетико", который в своем матче 8-го тура Ла Лиги сыграл вничью с каталонской "Барселоной". | soccernews.ru

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