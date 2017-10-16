Кике Сетьен потроллил Симеоне

Главный тренер севильского "Бетиса" Кике Сетьен потроллил своего коллегу из мадридского "Атлетико" Диего Симеоне.

Так, после поражения своей команды во вчерашнем матче Ла Лиги "Валенсии" наставник "бело-зеленых" заявил: "Я предпочитаю проигрывать вот так, а не так, как я наблюдал в субботу - забив, отойдя всей командой назад и в конце концов пропустив".

Таким образом 59-летний специалист явно намекнул на игру "Атлетико", который в своем матче 8-го тура Ла Лиги сыграл вничью с каталонской "Барселоной". | soccernews.ru