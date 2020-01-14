Кике Сетьен возглавил "Барселону"

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Кике Сетьен возглавил "Барселону"

Бывший наставник "Бетиса" Кике Сетьен возглавил "Барселону". Стороны заключили контракт до 2022 года. Об этом сообщается на официальном сайте каталонцев.

Ранее стало известно, что "сине-гранатовые" разорвали соглашение с Эрнесто Вальверде.

Официальная презентация 61-летнего специалиста состоится сегодня, 14 января.

После 19 туров Примеры "Барселона" занимает 1 место в турнирной таблице.

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