Кикнадзе будет жить на базе "Локомотива" вместе с игроками

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Кикнадзе будет жить на базе "Локомотива" вместе с игроками

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе будет жить на базе клуба вместе с футболистами. Об этом сообщил журналист Сергей Егоров.

По данным источника, "железнодорожники" начали подготовку к возобновлению сезона. Вчера, 26 мая, все игроки и сотрудники клуба сдали тесты на коронавирус, результаты которого станут известны сегодня.

Завтра планируется начать подготовительный сбор. Футболисты будут заниматься по два раза в день. Отметим, что с 1 июня клуб возглавит Марко Николич.

Чемпионат России планируется возобновить 21 июня.

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