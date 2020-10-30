Кикнадзе, Газизов, Галицкий, Дюков и Уткин попали в топ-100 менеджеров российского спорта

Ресурс "Спорт как бизнес" опубликовал топ-100 ведущих руководителей в сфере спортивного бизнеса и управления спортивными проектами в России.

В категорию "Управление профессиональным спортивным клубом" вошли президент "Ростова" Арташес Арутюнянц, а также генеральные директоры Александр Медведев ("Зенит"), Роман Бабаев (ЦСКА), Шамиль Газизов ("Спартак") и Василий Кикнадзе ("Локомотив").

В категорию "Управление спортивной лигой" попали президент Олимп-ФНЛ Игорь Ефремов и основатель "Лиги пятницы" журналист и блогер Василий Уткин.

Кроме того, в категории "Управление спортивной федерацией, ассоциацией, союзом" присутствует глава РФС Александр Дюков, а в категории "Предпринимательство в спортивной индустрии" - президент "Краснодара" Сергей Галицкий.

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