Кикнадзе и Николич не собираются покидать "Локомотив"
В "Локомотиве" рассказали, будут ли какие-либо изменения в руководстве клуба после неудачи команды в Лиге Чемпионов.
"Нет, относительно руководства, тренеров никаких оргвыводов не будет.
Будем думать, что нужно изменить для того, чтобы в трансферное окно поработать. Чтобы в следующем сезоне выглядеть более сильным коллективом", - сообщил источник в клубе.
Отметим, "Локомотив" не смог выиграть ни один матч на данном этапе и потерял все шансы на выход из группы. В активе команды три балла после 4 туров.
А еще: Семин раскритиковал руководство "Локомотива" после провала в ЛЧ| http://soccernews.ru
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