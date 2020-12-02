Кикнадзе и Николич не собираются покидать "Локомотив"

В "Локомотиве" рассказали, будут ли какие-либо изменения в руководстве клуба после неудачи команды в Лиге Чемпионов.

"Нет, относительно руководства, тренеров никаких оргвыводов не будет.

Будем думать, что нужно изменить для того, чтобы в трансферное окно поработать. Чтобы в следующем сезоне выглядеть более сильным коллективом", - сообщил источник в клубе.

Отметим, "Локомотив" не смог выиграть ни один матч на данном этапе и потерял все шансы на выход из группы. В активе команды три балла после 4 туров.

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