Кикнадзе и Николич покинут "Локомотив" в случае непопадания клуба в Лигу Чемпионов

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Кикнадзе и Николич покинут "Локомотив" в случае непопадания клуба в Лигу Чемпионов

Будущее наставника "Локомотива" Марко Николича и генерального директора клуба Василия Кикнадзе решится в последних турах РПЛ.

По сведениям журналиста "Спорт-Экспресса" Вячеслава Короткина, Николич и Кикнадзе будут уволены в случае непопадания клуба в Лигу Чемпионов на следующий сезон.

Отмечается, что в РЖД уже присматриваются к возможным кандидатам на пост генерального директора.

За два тура до конца "Локомотив" идет в РПЛ на втором месте. "Краснодар" отстает от них на два очка, ЦСКА - на четыре.

"Локомотиву" осталось провести матчи против ЦСКА и "Урала". "Краснодар" ожидают игры с "Динамо" и "Ахматом".

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