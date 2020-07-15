Кикнадзе, Медведев и Карпин приглашены на заседание Комитета по этике

Глава Комитета по этике Семен Андреев сказал, генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе и руководитель "Зенита" Александр Медведев, а также наставник "Ростова" Валерий Карпин приглашены на заседание организации.

"Либо они сами будут участвовать, либо представители от клубов. Если не захотят, то это их дело. Заседание будет проходить по видеосвязи", - сказал Андреев.

Напомним, 17 июля состоится заседание Комитета по этике, на котором будут рассмотрены жест Кикнадзе в адрес фаната, слова Медведва о "Спартаке" и высказывания Карпина об РПЛ.

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