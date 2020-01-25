Кикнадзе назвал главные задачи "Локомотива" на 2020 год

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Кикнадзе назвал главные задачи "Локомотива" на 2020 год

Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе рассказал, какие задачи стоят перед клубом в новом году.

"Спортивные: попасть в Лигу Чемпионов, выйти в весеннюю часть еврокубков - ЛЧ или Лиги Европы. Нужно научиться перешагивать новогодний барьер. Есть цель реконструировать базу в Баковке и академию в Перово. Очень хотели бы сделать проект реконструкции стадиона в Черкизово. Полностью внедрить систему KPI.

И 100 процентов хочется переломить негативную тенденцию и выйти на дорогу экономического оздоровления. Я бы эту задачу поставил на второе место, даже до Баковки и Перово. Прошлый год был очень тяжёлым. Мы выполняли много обязательств, которые были взяты ещё не нами", - сказал Кикнадзе.

В турнирной таблице РПЛ по итогам 19 туров "Локомотив" занимает только пятое место, хотя от идущего вторым "Краснодара" отстаёт всего на 1 очко.

Из еврокубков "железнодорожники" уже вылетели, заняв последнее место в группе ЛЧ с "Ювентусом", "Атлетико" и "Байером".

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