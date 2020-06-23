Кикнадзе назвал Селюка самым странным человеком

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе рассказал, что думает о футбольном агенте Дмитрии Селюке.

"Селюк - еще один "специалист". Способный создавать медийные проблемы для человека, которого вроде бы внешне поддерживает. Удивительным образом умеет генерировать проблемы для тех, в чью поддержку выступает.

Он болтун! Посмотрите, какую чушь несет. Очень странный человек", - цитирует Кикнадзе "Спорт-Экспресс".

С 44 баллами "Локомотив" занимает 2 место в турнирной таблице РПЛ.

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