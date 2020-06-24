Кикнадзе назвал тренеров, которые рассматривались на пост главного тренера "Локомотива"

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Кикнадзе назвал тренеров, которые рассматривались на пост главного тренера "Локомотива"

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе в интервью "Спорт-Экспрессу" рассказал, какие тренеры рассматривались на пост главного тренера "железнодорожников".

"Николич мой старый товарищ. Марко сразу произвел впечатление. Николич - боец. Амбициозный. Готов драться. Верю, у него получится.

Кике Сетьена рассматривали еще до "Барселоны". В последний момент добавился Лоран Блан", - сказал Кикнадзе.

Напомним, с 1 июня пост главного тренера "Локомотива" занял сербский специалист Марко Николич.

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