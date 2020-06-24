Кикнадзе назвал тренеров, которые рассматривались на пост главного тренера "Локомотива"
Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе в интервью "Спорт-Экспрессу" рассказал, какие тренеры рассматривались на пост главного тренера "железнодорожников".
"Николич мой старый товарищ. Марко сразу произвел впечатление. Николич - боец. Амбициозный. Готов драться. Верю, у него получится.
Кике Сетьена рассматривали еще до "Барселоны". В последний момент добавился Лоран Блан", - сказал Кикнадзе.
Напомним, с 1 июня пост главного тренера "Локомотива" занял сербский специалист Марко Николич.
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|Команда
|М
|О
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|Реал Мадрид
|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14